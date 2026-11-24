Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Адвокат Сергей Жорин вышел на связь после экстренной госпитализации в Италии и рассказал, что ему сделали операцию.

"Я только прихожу в себя. Пока на обезболивающих", – отметил в беседе со "СтарХитом".

Сейчас Жорин остается в травматологическом отделении одной из итальянских клиник. Палату он называет не самой комфортной. Кроме него, там еще четыре пациента с травмами, у каждого из которых свой режим сна и самочувствие. Наушники, по его словам, от шума спасают не всегда.

Отдельно адвокат уточнил обстоятельства потери сознания, о которой ранее рассказала его бывшая жена Наталья Рагозина. По ее сведениям, это произошло в стоматологической клинике.

"Очень мило и трогательно, что Наталья Юрьевна за меня беспокоится. Она мне писала, но я только потихонечку в себя прихожу. Стоматология тут все же не при чем", – добавил Жорин.

Самой приятной стороной больничного быта он назвал питание и поделился, что в меню есть даже итальянские сыры.

Адвоката доставили в итальянскую больницу 23 ноября. Источник СМИ в медицинских кругах уточнял, что юрист был без сознания. Позднее стало известно, что Жорина прооперировали, а его жизни ничего не угрожает.

