Звездного адвоката Сергея Жорина прооперировали после госпитализации в травматологическое отделение итальянской клиники. Юрист уже пришел в сознание, но под наблюдением врачей он останется минимум до конца недели, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Он на обезболивающих"

Адвокат Сергей Жорин был экстренно доставлен в травматологическое отделение больницы Cattinara в итальянском регионе Фриули‑Венеция‑Джулия 23 ноября. По данным СМИ, юриста привезли туда без сознания. Его бывшая супруга Наталья Рагозина в беседе с изданием Super предположила, что он мог получить травму во время катания.

"Сережа упал в стоматологии. Будут делать операцию. Сейчас в сознании, но трубку не берет. Видимо, на лыжах травмировался до этого", – пояснила она.

Также телеканал РЕН ТВ пообщался с работницей медучреждения, в которое попал Жорин. Там добавили, что Сергей не был в коме.

Позже стало известно, что адвоката прооперировали и его жизнь вне опасности.

"Однако как минимум до конца недели он будет находиться в больнице под наблюдением врачей. Адвокат сейчас на обезболивающих и отказывается общаться с кем-либо, кроме близких", – рассказал источник ТАСС.

Другая экс-супруга адвоката, юрист Катя Гордон тоже отреагировала на новость о его госпитализации. Она рассказала, что много лет не общается с отцом своего сына и информации о произошедшем у нее нет, сообщил Super.





Катя Гордон юрист Мы с Сергеем уже многие годы не общаемся, и он не видит нужды общаться с Даней. К сожалению, информацией не обладаю, но желаю скорейшего выздоровления.

В свою очередь, в коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" давать какой-либо подробный комментарий не стали.

"Мы сами еще выясняем обстоятельства, он пока не выходит на связь. Официального ответа нет", – рассказали в организации изданию Super .

Отреагировал на новости об операции и певец Прохор Шаляпин. В разговоре с журналистами он назвал Жорина профессионалом своего дела и пожелал ему здоровья.

"Он неглупый человек и достаточно неплохой адвокат. <…> Поэтому самое главное – здоровье, чтобы он там выкарабкался. Я уж не знаю, что с ним произошло. Сейчас сплошь и рядом все болеют", – добавил певец.

Адвокат знаменитостей

Сергей Жорин известен как адвокат медийных персон. Он выступал правозащитником в делах по интеллектуальной собственности, в скандалах с разводом и после ДТП.

Например, он успешно представлял Бари Алибасова, который благодаря Жорину выиграл суд и получил моральную компенсацию в размере более 1 миллиона рублей от интернет-портала за оскорбительную публикацию.

Кроме того, Жорин работал с продюсером Максимом Фадеевым в деле о взыскании 1,474 миллиона евро с исполнительницы Екатерины Груя (Grooya). Певица и продюсер заключили контракт на создание музыкального материала. Однако сторона артистки публично обвинила Фадеева в невыполнении обязательств.

В ответ Максим прекратил сотрудничество и подал иск против компании "Индиго Продакшн" (учредителем которой являлась мать певицы Галина Груя). В итоге суд удовлетворил иск Фадеева частично, постановив взыскать в его пользу крупную сумму.

Также Жорин занимался делом Black Star, в котором защищал интересы лейбла против тяжбы с Леваном Горозией (L'One). Рэпер пытался добиться разрешения выступать под этим именем и использовать 157 песен, записанных в момент сотрудничества. Однако этот суд он проиграл, о чем его коллега Тимати сообщил в социальных сетях.



