Адвокат Жорин усомнился в идее команды Долиной судиться из-за мемов

Юристы Ларисы Долиной будут проверять публикации с упоминанием певицы в Сети, включая мемы. При обнаружении нарушений или оскорблений представители артистки готовы обращаться в суд. Однако эксперты считают, что массовые иски маловероятны. Подробности – в материале Москвы 24.

Круглосуточный мониторинг

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Юристы певицы Ларисы Долиной намерены круглосуточно проверять публикации с упоминанием имени певицы, включая мемы, фотоколлажи и дипфейки, рассказал директор артистки Сергей Пудовкин.





Сергей Пудовкин продюсер Я и четыре юриста самым внимательным образом проведем проверку всех упоминаний имени Ларисы Долиной. В случае если мы увидим незаконное использование этого имени, оскорбление, попытку совершить репутационную диверсию – это касается и фотоматериалов, дипфейков, коллажей – то будет немедленно подаваться иск о защите чести и достоинства.

Ранее Пудовкин сообщил, что уже подавались иски против трех компаний, которые якобы незаконно использовали имя и изображение артистки, сообщает газета "Известия".

"На сегодняшний момент нет никаких официальных разрешений, которые могли бы дать право любой компании в нашей стране использовать изображения Ларисы Долиной", – заявил Пудовкин.

Одна из организаций из Краснодара продавала мебель, используя сгенерированные нейросетью коллажи с Долиной. Директор добавил, что сотрудники фирмы сейчас активно зачищают цифровой след, но доказательства уже собраны. Пудовкин также уточнил, что в случае выигрыша компенсации направят на создание или поддержку фонда информационной безопасности.

Однако депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что публичным людям нужно иметь иммунитет к критике и не обижаться на каждую шутку.





Виталий Милонов депутат Государственной думы Вот если бы я обижался на каждый мем или неприятный комментарий со мной в интернете, то я бы, наверное, лопнул. Будучи человеком в известной мере публичным, надо иметь здоровую толстокожесть и иммунитет к критике. Особенно несправедливой.

При этом парламентарий отметил, что людям в Сети лучше ориентироваться не на анонимов и злых юмористов, а на слова поддержки. Также Милонов подчеркнул, что нельзя игнорировать конструктивную критику, указывающую на недоработки.

"Необходимо конкретное нарушение"

При этом адвокаты Александр Мугин и Сергей Жорин заявили, что массовые иски от команды Долиной к авторам мемов о ней имеют сомнительные перспективы, сообщил RTVI.





Сергей Жорин адвокат Одного факта, что шутка неприятна артистке, недостаточно для удовлетворения иска. Необходимо установить конкретное нарушение ее прав.

Он уточнил, что само по себе создание и распространение мема с Долиной не нарушает закон, так как в России допускается критика, сатира и выражение субъективного мнения в адрес публичных людей.

Однако, если речь идет об оскорблении, унижении чести и достоинства в неприличной либо иной форме, то автору может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, невозможно ждать общего судебного решения для всех мемов с Долиной, так как в каждом отдельном случае придется изучать его содержание.

"Попытка судиться с каждым автором мема способна обернуться длительными судебными разбирательствами без гарантии положительного результата", – предупредил адвокат.

В свою очередь, Мугин объяснил желание Долиной контролировать количество мемов в Сети попыткой сократить число насмешек и шуток. При этом он добавил, что установить конкретного ответчика будет сложно: бывает так, что авторы анонимно размещают посты.

"Реалистично, что артистка не сможет привлечь к ответственности никого, а добьется лишь удаления части мемов с площадок", – предположил он.

Также юристы обратили внимание на вопрос использования внешности артистки: она как таковая авторским правом не защищается, и разрешение на использование образа требуется не во всех случаях.

Сама певица ранее заявила, что не против посмеяться над некоторыми мемами из социальных сетей. Однако у нее есть критерий.

"Если это достойно и смешно, то почему бы и не посмеяться вместе со всеми – но только если это действительно смешно", – объяснила Долина журналистам.

Погода в доме

Мемы с Ларисой Долиной превратились в массовое явление после того, как в 2024 году певица стала жертвой мошенников. Тогда она продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей под влиянием злоумышленников, а вырученные средства перевела тем, кто ее обманул.

Позже она заявила, что из-за влияния аферистов не отдавала отчет своим действиям. Судья встал на сторону певицы и вернул ей квартиру, а покупательнице Полине Лурье предложили требовать деньги не с Долиной, а с мошенников.

Позже Верховный суд постановил вернуть квартиру Лурье, но история спровоцировала большой скандал.

Последний судебный процесс состоялся в декабре и тогда же появились мемы, связывающие ситуацию с главным героем фильма "Гринч – похититель Рождества". Кроме того, высмеивалось решение первого суда.

Также многочисленные авторы роликов использовали популярную песню "Погода в доме". В видео блогеры разыгрывали сцену подписания договора на покупку квартиры, а затем на фоне включалась композиция. В итоге испуганные герои роликов выбрасывали бумаги.