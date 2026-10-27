Адвокат Жорин усомнился в идее команды Долиной судиться из-за мемов

Юристы Ларисы Долиной будут проверять публикации с упоминанием певицы в Сети, включая мемы. При обнаружении нарушений или оскорблений представители артистки готовы обращаться в суд. Однако эксперты считают, что массовые иски маловероятны. Подробности – в материале Москвы 24.
Круглосуточный мониторинг
Юристы певицы Ларисы Долиной намерены круглосуточно проверять публикации с упоминанием имени певицы, включая мемы, фотоколлажи и дипфейки, рассказал директор артистки Сергей Пудовкин.
Ранее Пудовкин сообщил, что уже подавались иски против трех компаний, которые якобы незаконно использовали имя и изображение артистки, сообщает газета "Известия".
"На сегодняшний момент нет никаких официальных разрешений, которые могли бы дать право любой компании в нашей стране использовать изображения Ларисы Долиной", – заявил Пудовкин.
Одна из организаций из Краснодара продавала мебель, используя сгенерированные нейросетью коллажи с Долиной. Директор добавил, что сотрудники фирмы сейчас активно зачищают цифровой след, но доказательства уже собраны. Пудовкин также уточнил, что в случае выигрыша компенсации направят на создание или поддержку фонда информационной безопасности.
Однако депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что публичным людям нужно иметь иммунитет к критике и не обижаться на каждую шутку.
При этом парламентарий отметил, что людям в Сети лучше ориентироваться не на анонимов и злых юмористов, а на слова поддержки. Также Милонов подчеркнул, что нельзя игнорировать конструктивную критику, указывающую на недоработки.
"Необходимо конкретное нарушение"
При этом адвокаты Александр Мугин и Сергей Жорин заявили, что массовые иски от команды Долиной к авторам мемов о ней имеют сомнительные перспективы, сообщил RTVI.
Он уточнил, что само по себе создание и распространение мема с Долиной не нарушает закон, так как в России допускается критика, сатира и выражение субъективного мнения в адрес публичных людей.
Однако, если речь идет об оскорблении, унижении чести и достоинства в неприличной либо иной форме, то автору может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, невозможно ждать общего судебного решения для всех мемов с Долиной, так как в каждом отдельном случае придется изучать его содержание.
"Попытка судиться с каждым автором мема способна обернуться длительными судебными разбирательствами без гарантии положительного результата", – предупредил адвокат.
В свою очередь, Мугин объяснил желание Долиной контролировать количество мемов в Сети попыткой сократить число насмешек и шуток. При этом он добавил, что установить конкретного ответчика будет сложно: бывает так, что авторы анонимно размещают посты.
"Реалистично, что артистка не сможет привлечь к ответственности никого, а добьется лишь удаления части мемов с площадок", – предположил он.
Также юристы обратили внимание на вопрос использования внешности артистки: она как таковая авторским правом не защищается, и разрешение на использование образа требуется не во всех случаях.
Сама певица ранее заявила, что не против посмеяться над некоторыми мемами из социальных сетей. Однако у нее есть критерий.
"Если это достойно и смешно, то почему бы и не посмеяться вместе со всеми – но только если это действительно смешно", – объяснила Долина журналистам.
Погода в доме
Мемы с Ларисой Долиной превратились в массовое явление после того, как в 2024 году певица стала жертвой мошенников. Тогда она продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей под влиянием злоумышленников, а вырученные средства перевела тем, кто ее обманул.
Позже она заявила, что из-за влияния аферистов не отдавала отчет своим действиям. Судья встал на сторону певицы и вернул ей квартиру, а покупательнице Полине Лурье предложили требовать деньги не с Долиной, а с мошенников.
Позже Верховный суд постановил вернуть квартиру Лурье, но история спровоцировала большой скандал.
Последний судебный процесс состоялся в декабре и тогда же появились мемы, связывающие ситуацию с главным героем фильма "Гринч – похититель Рождества". Кроме того, высмеивалось решение первого суда.
Также многочисленные авторы роликов использовали популярную песню "Погода в доме". В видео блогеры разыгрывали сцену подписания договора на покупку квартиры, а затем на фоне включалась композиция. В итоге испуганные герои роликов выбрасывали бумаги.