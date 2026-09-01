Mash: Орбакайте судится с американским ювелиром из-за потопа в квартире

Певица Кристина Орбакайте уже на протяжении 2 лет судится с американским ювелиром из-за потопа в ее апартаментах в Майами. Знаменитость требует 50 тысяч долларов компенсации. Подробности – в материале Москвы 24.

"Необходим дорогой ремонт"

Фото: телеграм-канал Mash; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте судится с американским ювелиром и бизнесменом Альбертом Гадом: сосед затопил квартиру российской знаменитости еще в 2023-м, сообщил телеграм-канал Mash. У исполнительницы хита "Перелетная птица" есть претензии и к местной управляющей компании: по мнению Орбакайте, та должна была следить за состоянием коммуникаций, тогда трубы бы не прорвало. Певица намерена отсудить 50 тысяч долларов (около 4,3 миллиона рублей).

По данным журналистов, судебные тяжбы длятся более 2 лет. В конце 2025-го стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого дело будет закрыто только после устранения последствий потопа.

Инсайдер раскрыл, что исполнительница судится с соседом не просто так, сообщает сайт "Комсомольской правды".





источник, знакомый с ситуацией Кристина хотела сдать апартаменты в Майами в аренду, но их затопили соседи, там необходим дорогой ремонт, денег нет – вот видимо поэтому она и судится с этими соседями.

По данным СМИ, элитные апартаменты Орбакайте площадью почти 300 квадратных метров расположены в ЖК Majestic Towers в Майами. Певица получила недвижимость от матери, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, в 2004-м. В квартире есть три комнаты и четыре санузла, в шаговой доступности находится пляж, из окон открывается вид на Атлантический океан. Примерная стоимость квартиры – 5 миллионов долларов (около 430 миллионов рублей). При этом содержание дорогостоящих апартаментов обходится знаменитости недешево: по данным журналистов, Орбакайте тратит около 40 тысяч долларов (около 3,4 миллиона рублей) на налоги ежегодно.

Другая недвижимость

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/orbakaite_k

Помимо апартаментов в Majestic Towers, у певицы есть недвижимость и в Нью-Йорке: по данным СМИ, Орбакайте купила квартиру на Манхэттене около 12 лет назад. Стоимость похожих апартаментов может доходить до 14 миллионов долларов (примерно 1,2 миллиарда рублей). Впоследствии Орбакайте делала там ремонт, который длился с 2014-го по 2019-й.

У певицы есть также две квартиры в центре Москвы. Одна из них расположена в элитном ЖК "Четыре ветра" в районе метро Белорусская. Площадь двухуровневых апартаментов более 400 квадратных метров, плюс есть три парковочных места на территории комплекса. По данным СМИ, стоимость недвижимости начинается от 700 миллионов рублей. Ранее пресса сообщала, что певица якобы выставила квартиру на продажу, но вскоре отказалась от этой идеи из-за необходимости существенно снизить цену.

Кроме того, у Орбакайте также есть четырехкомнатная квартира площадью 170 квадратных метров на 1-ой Тверской-Ямской улице, которая досталась певице в подарок от матери. Она оценивается в 290 миллионов рублей.

"Совершенно другой размах"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/orbakaite_k

Орбакайте работала в России до 2023-го, при этом регулярно наведывалась к мужу, бизнесмену Михаилу Земцову, и их общей дочери Клавдии, которые живут в США. Весной 2024-го певица окончательно переехала к семье из-за массовых отмен ее концертов в РФ на волне общественного негодования из-за отъезда из РФ ее матери, Аллы Пугачевой.

Знаменитость отказалась от концертной и гастрольной деятельности в России и сосредоточилась на выступлениях за рубежом. Правда, по данным СМИ, масштабы ее нынешних шоу несопоставимы с тем, что было раньше. Теперь заслуженная артистка РФ выступает преимущественно на небольших площадках, в том числе в клубах и ресторанах. Кроме того, спрос на корпоративы с ее участием снизился, сообщает сайт "Комсомольской правды".





источник, знакомый с ситуацией Заработок есть – она выступает перед русскоязычной аудиторией в курортных заграничных городках, на небольших площадках там, где много лет проживают русскоязычные люди. Но это совершенно другой размах – были шоу, гастроли, фестивали, съемки. Были залы от четырех тысяч и больше зрителей, а теперь от четырехсот...

Кроме того, по данным инсайдеров, знаменитость снижает гонорары в два раза, чтобы ухватиться за какое-либо предложение.