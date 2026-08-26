ТАСС: Лариса Долина отдала мошенникам рекордную в Москве сумму с 2023 года

Певица Лариса Долина установила своеобразный рекорд, отдав телефонным мошенникам самую большую сумму в Москве за последние 3,5 года. Подробности – в материале Москвы 24.

Первое место

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Народная артистка РФ Лариса Долина установила своеобразный рекорд: в 2024-м она продала квартиру в Москве под воздействием телефонных мошенников и перевела на подконтрольные им счета 175,1 миллиона рублей. После других операций суммарный ущерб составил 317,6 миллиона – сумма оказалась самой большой среди пострадавших от аферистов москвичей за последние 3,5 года, выяснил ТАСС.

На втором месте оказалась пара пенсионеров, которая отдала злоумышленникам почти 298 миллионов в апреле 2025-го. Аферисты убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу разместить все имеющиеся сбережения на якобы безопасном счете. Пенсионер покупал золотые слитки и передавал их курьерам.

В свою очередь, студентка из Москвы из-за мошенников лишилась драгоценностей на сумму более 150 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее аккаунт на государственном портале был взломан, после чего от ее имени финансировалась противоправная деятельность.

При этом до 2023-го сумма отданных телефонным мошенникам средств не превышала 50 миллионов рублей.

"Иду в новую жизнь"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Скандал вокруг Ларисы Долиной и мошенников начался еще летом 2024-го. Певица продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а вырученные средства отдала аферистам, после чего подала в суд на покупательницу недвижимости Полину Лурье. Дело получилось резонансным, однако после продолжительных судебных тяжб окончательно решилось в пользу последней.

При этом Долина столкнулась с жесткой критикой в соцсетях и даже со стороны некоторых знаменитостей, а также призывами "отменить" артистку.

Певица воздерживалась от комментариев на протяжении всего разбирательства, однако позже, когда страсти улеглись, она заявила, что скандальная ситуация повлияла на ее творчество.





Лариса Долина певица, народная артистка РФ Когда с человеком происходит что-то очень серьезное – неважно, в хорошем или плохом смысле, его жизнь меняется.

Долина добавила, что ситуация сделала ее "немного взрослее". Кроме того, она записала много новых песен в тот период. Певица назвала композиции "трогательными и качественными" и выразила желание, чтобы они пришлись по вкусу аудитории.

Однако трек "Момент истины", который Лариса Александровна представила в мае, слушатели восприняли неоднозначно. Одни поддержали и восхитились силой духа исполнительницы, другие решили, что текст песни намекает на ситуацию с квартирой и знаменитость якобы продолжила спекулировать на громкой теме.

Позднее артистка призналась в интервью ТАСС, что изменит ориентиры в творчестве и будет петь больше песен о любви.

"Они не будут такими тяжелыми. И будут уже не про мою судьбу. Я буду петь с другим состоянием души, потому что переболела всем и иду в новую жизнь – иду уверенно. Песен уверенных в себе женщин у меня будет много", – заверила певица.

Квартирный вопрос

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

После скандала повышенное внимание было приковано не только к творчеству, но и к частной жизни артистки. После того, как Долина покинула спорную квартиру в Хамовниках, она, по данным СМИ, снимала жилье в центре Москвы, где аренда может достигать 350 тысяч рублей в месяц.

В конце апреля стало известно, что знаменитость переехала в другую квартиру площадью 235 квадратных метров в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы. Сообщалось, что ранее в апартаментах жил голливудский актер Стивен Сигал, владельцем недвижимости является топ-менеджер крупной энергетической компании, а стоимость аренды оценивалась в сумму от 700 тысяч рублей в месяц.

А в конце июля Долина рассказала журналистам, что у нее появилось собственное жилье.





Лариса Долина певица, народная артистка РФ У меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я купила, мне друзья купили. Это новый дом и новый ремонт.

Исполнительница хита "Погода в доме" не раскрыла имена щедрых друзей, однако продюсер Сергей Дворцов предположил, что дарителями стали "бизнесмены, олигархи". Он добавил, что недвижимость может стоить порядка 100–130 миллионов рублей.

Что касается судьбы скандальной квартиры в Хамовниках, в июле появилась информация, что Полина Лурье выставила ее на продажу за 200 миллионов рублей. Однако ее адвокат Светлана Свириденко опровергла новости.