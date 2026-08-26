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26 августа, 17:32

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ТАСС: Лариса Долина отдала мошенникам рекордную в Москве сумму с 2023 года

Рекорд побит: Лариса Долина отдала мошенникам самую крупную в Москве сумму

Певица Лариса Долина установила своеобразный рекорд, отдав телефонным мошенникам самую большую сумму в Москве за последние 3,5 года. Подробности – в материале Москвы 24.

Первое место

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Народная артистка РФ Лариса Долина установила своеобразный рекорд: в 2024-м она продала квартиру в Москве под воздействием телефонных мошенников и перевела на подконтрольные им счета 175,1 миллиона рублей. После других операций суммарный ущерб составил 317,6 миллиона – сумма оказалась самой большой среди пострадавших от аферистов москвичей за последние 3,5 года, выяснил ТАСС.

На втором месте оказалась пара пенсионеров, которая отдала злоумышленникам почти 298 миллионов в апреле 2025-го. Аферисты убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу разместить все имеющиеся сбережения на якобы безопасном счете. Пенсионер покупал золотые слитки и передавал их курьерам.

В свою очередь, студентка из Москвы из-за мошенников лишилась драгоценностей на сумму более 150 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее аккаунт на государственном портале был взломан, после чего от ее имени финансировалась противоправная деятельность.

При этом до 2023-го сумма отданных телефонным мошенникам средств не превышала 50 миллионов рублей.

"Иду в новую жизнь"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Скандал вокруг Ларисы Долиной и мошенников начался еще летом 2024-го. Певица продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а вырученные средства отдала аферистам, после чего подала в суд на покупательницу недвижимости Полину Лурье. Дело получилось резонансным, однако после продолжительных судебных тяжб окончательно решилось в пользу последней.

При этом Долина столкнулась с жесткой критикой в соцсетях и даже со стороны некоторых знаменитостей, а также призывами "отменить" артистку.

Певица воздерживалась от комментариев на протяжении всего разбирательства, однако позже, когда страсти улеглись, она заявила, что скандальная ситуация повлияла на ее творчество.

Когда с человеком происходит что-то очень серьезное – неважно, в хорошем или плохом смысле, его жизнь меняется.
Лариса Долина
певица, народная артистка РФ

Долина добавила, что ситуация сделала ее "немного взрослее". Кроме того, она записала много новых песен в тот период. Певица назвала композиции "трогательными и качественными" и выразила желание, чтобы они пришлись по вкусу аудитории.

Однако трек "Момент истины", который Лариса Александровна представила в мае, слушатели восприняли неоднозначно. Одни поддержали и восхитились силой духа исполнительницы, другие решили, что текст песни намекает на ситуацию с квартирой и знаменитость якобы продолжила спекулировать на громкой теме.

Позднее артистка призналась в интервью ТАСС, что изменит ориентиры в творчестве и будет петь больше песен о любви.

"Они не будут такими тяжелыми. И будут уже не про мою судьбу. Я буду петь с другим состоянием души, потому что переболела всем и иду в новую жизнь – иду уверенно. Песен уверенных в себе женщин у меня будет много", – заверила певица.

Квартирный вопрос

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

После скандала повышенное внимание было приковано не только к творчеству, но и к частной жизни артистки. После того, как Долина покинула спорную квартиру в Хамовниках, она, по данным СМИ, снимала жилье в центре Москвы, где аренда может достигать 350 тысяч рублей в месяц.

В конце апреля стало известно, что знаменитость переехала в другую квартиру площадью 235 квадратных метров в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы. Сообщалось, что ранее в апартаментах жил голливудский актер Стивен Сигал, владельцем недвижимости является топ-менеджер крупной энергетической компании, а стоимость аренды оценивалась в сумму от 700 тысяч рублей в месяц.

А в конце июля Долина рассказала журналистам, что у нее появилось собственное жилье.

У меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я купила, мне друзья купили. Это новый дом и новый ремонт.
Лариса Долина
певица, народная артистка РФ

Исполнительница хита "Погода в доме" не раскрыла имена щедрых друзей, однако продюсер Сергей Дворцов предположил, что дарителями стали "бизнесмены, олигархи". Он добавил, что недвижимость может стоить порядка 100–130 миллионов рублей.

Что касается судьбы скандальной квартиры в Хамовниках, в июле появилась информация, что Полина Лурье выставила ее на продажу за 200 миллионов рублей. Однако ее адвокат Светлана Свириденко опровергла новости.

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шоу-бизнесисторииЛариса Долина

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