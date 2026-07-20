Продюсер Дворцов предположил, что новая квартира Долиной может стоить до 130 млн руб

Лариса Долина сообщила, что друзья подарили ей квартиру. При этом за новую жилплощадь певице, вероятно, придется заплатить налог, рассказали эксперты. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я перевернула эту страницу"

Фото: ТАСС/Максим Малиновский

Певица Лариса Долина рассказала журналистам, что у нее появилась новая квартира. За кулисами одного из мероприятий артистку спросили, хотела бы она выкупить прежнее жилье в Хамовниках на фоне новостей о ее якобы продаже.





Лариса Долина певица, народная артистка России Я перевернула эту страницу. У меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я купила, мне друзья купили. Это новый дом и новый ремонт.

При этом адвокат Сергей Жорин пояснил: несмотря на то что квартира была подарена, Долиной придется заплатить за нее налог. Если жилье презентовали не близкие родственники, то певица обязана уплатить НДФЛ, сообщает aif.ru.

По словам эксперта, сумма будет рассчитана с учетом стоимости недвижимости. Также юрист отметил, что сделку необходимо провести максимально прозрачно – оформить сразу на одаряемого или впоследствии заключить договор дарения.

"При определенных обстоятельствах сделка может стать предметом судебного спора, например, если будут заявлены требования о ее мнимости, притворности либо если впоследствии возникнут вопросы к законности происхождения денежных средств", – уточнил Жорин.

Сама певица не назвала имена дарителей, однако продюсер Сергей Дворцов предположил в разговоре с изданием, что речь идет о влиятельных бизнесменах. При этом он подтвердил, что история с потерей квартиры в Хамовниках после судов осталась в прошлом и сейчас певица счастлива.





Сергей Дворцов продюсер Действительно, квартиру ей подарили, а не она сама купила. Нашлись люди, ее друзья, которым, наверное, стало жалко Долину. Квартира дорогая, все как любит певица, и может стоить порядка 100–130 миллионов рублей. Кто помог? Возможно, бизнесмены, олигархи помогли Ларисе Александровне. Друзей у нее много.

Светский обозреватель Леван Тодуа также заявил, что, предположительно, щедрый подарок певица получила от влиятельного поклонника из числа бизнесменов в качестве благодарности за репертуар, сообщает издание "Абзац".

"Она рассказывала, что недвижимость в Хамовниках была у нее единственной, не считая дома, плюс она потеряла все сбережения. Думаю, что дарителем мог быть кто-то именно из разряда бизнесменов, у кого Долина выступала на корпоративах, либо чиновник, решивший помочь, чтобы она не жила в съемной квартире", – допустил Тодуа.

При этом сама певица заявила, что планирует в скором времени отправиться на отдых вместе с родными и близкими, сообщил сайт 5-tv.ru.

"29 июля я уезжаю со всей своей семьей на море. Первый раз за очень многие годы летом у меня отпуск", – отметила Долина.

Артистка даже поделилась с журналистами примерным распорядком поездки. Долина рассказала, что планирует утро проводить на пляже, а с наступлением жары уходить в тень. После возвращения домой в середине августа певица вернется к работе в театре.

Тихий "слив"?

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Скандальная квартира Ларисы Долиной в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье, а затем оспорила сделку, по решению Верховного суда перешла покупателю в конце 2025 года. Лурье получила ключи 19 января, однако так и не переехала.

В конце июля появилась информация о том, что Лурье якобы выставила квадратные метры на продажу. Покупательница сначала планировала сделать ремонт: дизайн‑проект интерьера был подготовлен, работы планировались в начале лета, сообщил телеграм-канал Mash.





телеграм-канал Mash источник Теперь хозяйка решила тихо "слить" жилье – без лишней огласки, ибо боится ловить волну хейта. Внутри при этом по-прежнему сохранилась обстановка Долиной: мебель, интерьер, антиквариат, весь ремонт, который артистка делала для себя, и даже паркет с инициалами певицы.

Риелтор Юлия Юсова предположила, что Лурье могла решиться на такой шаг из‑за неприятных воспоминаний, сообщает "Газета.ру". По словам эксперта, повышенное внимание СМИ и общественный резонанс оставили эмоциональный след, после этого квартира стала ассоциироваться не с домом, а со стрессом.

По данным СМИ, на жилье даже нашелся покупатель, который якобы был готов приобрести недвижимость за 200 миллионов рублей. Однако позже адвокат Лурье Светлана Свириденко опровергла информацию о продаже. По ее словам, в доме все же идет ремонт.