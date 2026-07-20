Риелтор Барсуков: Лурье вряд ли сможет продать квартиру за 200 млн рублей

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках Полина Лурье вряд ли сможет продать недвижимость за 200 миллионов рублей. Об этом в беседе с News.ru сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Ранее СМИ сообщили, что Лурье выставила квартиру в Хамовниках на продажу. Стоимость объекта на рынке столичной недвижимости начинается от 200 миллионов рублей.

"Мы же не знаем, вкладывала ли Лурье деньги в квартиру в Хамовниках, делала ли она там ремонт. Если она продает недвижимость за 200 миллионов рублей, то цена пойдет вниз", – поделился взглядом на ситуацию Барсуков.

При этом он обратил внимание, что, вероятно, не каждый готов купить квартиру с "бэкграундом" – кто-то может испугаться скандальной квартиры.

"Посмотрим, за что продаст, рынок покажет. Теоретически можно рассматривать, что это был выкуп с целью заработка", – подчеркнул риелтор.

Он добавил, что ранее обсуждалась цена в 112–160 миллионов рублей. По мнению эксперта, такая сумма могла быть нормальной для выкупа, а попытка продать жилье за 200 миллионов – желание "заработать на хайпе". Кроме того, спрос на премиальный сегмент в 2026 году ниже, чем в 2025-м.

При этом адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с "Газетой.ру" комментировать новости о продаже квартиры отказалась. Услышав вопрос на данную тему, она пожелала журналистам "всего доброго".

Долина стала жертвой аферистов в 2024 году. Певица продала квартиру и передала деньги злоумышленникам. Связанных с делом мошенников оштрафовали, а также приговорили к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Спустя время артистка оспорила сделку и вернула право собственности, что вызвало недовольство в обществе. В итоге Верховный суд РФ в 2025 году пересмотрел дело и признал право собственности квартиры за Лурье.

Тогда Мосгорсуд постановил выселить певицу. Сама Долина позднее подала в суд на мошенников, требуя возместить ей имущественный ущерб. При этом она указывала, что не рассчитывает на полное возмещение 113 миллионов рублей, но надеется, что вернет хотя бы сумму, соответствующую реальной стоимости квартиры в Хамовниках.