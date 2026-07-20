Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 11:48

Общество
Главная / Новости /

Риелтор Барсуков: Лурье вряд ли сможет продать квартиру за 200 млн рублей

Риелтор рассказал, сможет ли Лурье продать бывшую квартиру Долиной за 200 млн рублей

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках Полина Лурье вряд ли сможет продать недвижимость за 200 миллионов рублей. Об этом в беседе с News.ru сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Ранее СМИ сообщили, что Лурье выставила квартиру в Хамовниках на продажу. Стоимость объекта на рынке столичной недвижимости начинается от 200 миллионов рублей.

"Мы же не знаем, вкладывала ли Лурье деньги в квартиру в Хамовниках, делала ли она там ремонт. Если она продает недвижимость за 200 миллионов рублей, то цена пойдет вниз", – поделился взглядом на ситуацию Барсуков.

При этом он обратил внимание, что, вероятно, не каждый готов купить квартиру с "бэкграундом" – кто-то может испугаться скандальной квартиры.

"Посмотрим, за что продаст, рынок покажет. Теоретически можно рассматривать, что это был выкуп с целью заработка", – подчеркнул риелтор.

Он добавил, что ранее обсуждалась цена в 112–160 миллионов рублей. По мнению эксперта, такая сумма могла быть нормальной для выкупа, а попытка продать жилье за 200 миллионов – желание "заработать на хайпе". Кроме того, спрос на премиальный сегмент в 2026 году ниже, чем в 2025-м.

При этом адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с "Газетой.ру" комментировать новости о продаже квартиры отказалась. Услышав вопрос на данную тему, она пожелала журналистам "всего доброго".

Долина стала жертвой аферистов в 2024 году. Певица продала квартиру и передала деньги злоумышленникам. Связанных с делом мошенников оштрафовали, а также приговорили к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Спустя время артистка оспорила сделку и вернула право собственности, что вызвало недовольство в обществе. В итоге Верховный суд РФ в 2025 году пересмотрел дело и признал право собственности квартиры за Лурье.

Тогда Мосгорсуд постановил выселить певицу. Сама Долина позднее подала в суд на мошенников, требуя возместить ей имущественный ущерб. При этом она указывала, что не рассчитывает на полное возмещение 113 миллионов рублей, но надеется, что вернет хотя бы сумму, соответствующую реальной стоимости квартиры в Хамовниках.

Читайте также


общество

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика