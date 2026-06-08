SHOT: ущерб от "схемы Долиной" превысил 2 миллиарда рублей за год

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За год ущерб от "схемы Долиной" превысил 2 миллиарда рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, в 2025-м количество исков, связанных с такими сделками, резко выросло. Новые эпизоды появляются практически ежедневно. При этом общий ущерб от этой схемы с 2023 года может быть намного больше.

Вернуть через суд квартиры, купленные у пенсионеров, сейчас пытаются как минимум 200 семей. Среди пострадавших покупателей в основном молодые люди, в числе которых есть и инвалиды. После сделок многие остались без жилья, из-за чего вынуждены снимать квартиры или жить у родственников, а судебный процесс может идти длительное время.

Те, кто пострадал от такой схемы, также пытаются добиться признания проблемы путем флешмоба с фотографиями и просьбой разобраться в происходящем.

"Схемой Долиной" называют ситуацию, при которой продавец квартиры добровольно продает недвижимость и получает за нее деньги, после чего аннулирует сделку через суд, объясняя это тем, что действовал под влиянием мошенников. В итоге покупатель остается без квартиры и без денежных средств.

Свое название она получила из-за народной артистки России Ларисы Долиной, которая стала жертвой аферистов в 2024 году. Она продала свою квартиру в Москве и передала деньги злоумышленникам. В результате четверых участников схемы приговорили к срокам от 4 до 7 лет.

Долина, в свою очередь, оспорила сделку по продаже недвижимости. Изначально суд встал на ее сторону и оставил за ней право собственности на квартиру, однако затем в Верховный суд была подана жалоба. Дело пересмотрели и признали право собственности за покупательницей жилья Полиной Лурье. Представители певицы передали ей ключи в конце января 2026 года.

