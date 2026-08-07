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07 августа, 08:43

Происшествия

Средства ПВО за ночь сбили 203 украинских БПЛА над Россией

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 6 на 7 августа перехватили и нейтрализовали 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дежурные силы ПВО работали в период с 20:00 6 августа до 08:00 7 августа. Беспилотники были сбиты над территориями 18 регионов, а также над акваторией Черного моря.

В числе регионов – Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская и Тульская области, Краснодарский и Пермский край, Крым, Татарстан и Башкирия.

Ранее штатная численность ВС РФ была увеличена на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений. В Минобороны пояснили, что изменения и противодействие возникающим угрозам привели к росту потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры.

Генерал армии Анатолий Гребенюк назвал решение о создании таких подразделений своевременным, указав, что "назрела необходимость".

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