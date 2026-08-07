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07 августа, 09:22

Происшествия

Мошенники заставили жительницу Реутова поджечь собственную квартиру

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

В подмосковном Реутове аферисты обманули 20-летнюю девушку, убедив ее передать курьеру деньги и ключи, а затем поджечь жилье, рассказала начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

По ее словам, девушке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником поликлиники, и попросил продиктовать код из СМС для записи на диспансеризацию. Позже с ней связались якобы представители Росфинмониторинга и ФСБ.

Они заявили, что мошенники получили доступ к ее личным данным и могут оформить доверенность на получение кредита, а деньги направить на поддержку ВСУ. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, девушке предложили передать курьеру наличные для "декларирования".

Злоумышленники также выяснили, что у потерпевшей есть ключи от второй квартиры, и потребовали отдать их сотруднику для проведения обыска. В итоге девушка передала 160 тысяч рублей и связку ключей. На следующий день ей позвонили те же сотрудники и заявили, что в квартире найдены устройства слежки для передачи информации ВСУ.

"Чтобы их уничтожить, необходимо поджечь жилье. Девушка выполнила указание, однако огонь не распространился", – рассказала Петрова.

Позже девушка поняла, что стала жертвой обмана, и рассказала обо всем матери, которая обратилась в полицию. Правоохранители установили и задержали курьера аферистов – 19-летнюю жительницу Одинцова.

Она пояснила, что сама пострадала от мошенников по аналогичной схеме – по заданию куратора, забрала у жительницы Реутова деньги и ключи от второй квартиры, затем под онлайн-контролем нашла в квартире 200 тысяч рублей, подожгла матрас и скрылась.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 75-летнего жителя столицы более 20,6 миллиона рублей. Пенсионеру сказали, что с ним собираться по видеозвонку связаться якобы высокопоставленный чиновник. В ходе разговора ему заявили, что с его счета перевели деньги на финансирование преступной деятельности, после чего убедили "сотрудничать" с правоохранительными органами.

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