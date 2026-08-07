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07 августа, 10:10

Экономика

Оборот IТ-компаний Москвы увеличился на 40% в первом полугодии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оборот IТ-сектора Москвы составил 3,5 триллиона рублей, увеличившись на 40%, с января 2026 года. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики Мария Багреева.

По ее словам, IТ-сектор остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей.

"Высокий спрос на современное программное обеспечение демонстрируют все сектора столичной экономики, где идет цифровизация бизнес-процессов: от медицины и образования до транспорта и торговли", – отметила Багреева.

Благодаря политике импортозамещения растет интерес к отечественным продуктам, а на Москву приходится более 70% общей выручки российских IТ-компаний.

Основной вклад в отраслевой оборот внесли разработчики программного обеспечения и IТ-консалтинг. Их выручка составила почти 2,7 триллиона рублей, увеличившись на 42%. Это более 75% от общего объема. Остальные направления – создание баз данных, хостинг-провайдеры, операторы веб-платформ – принесли 824 миллиарда рублей, рост превысил 35%.

Кроме того, в Москве разработано более 12 тысяч решений, включенных в реестр российского программного обеспечения, что составляет свыше 37% от общего числа. Их авторами стали 4,4 тысячи столичных компаний.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что современные IТ-решения используют во всех сферах столичной экономики. По словам мэра, около 8,8 тысячи единиц разработанного в столице программного обеспечения зарегистрировано в Реестре российского ПО министерства цифрового развития. При этом Собянин обратил внимание, что оборот отрасли увеличивается – в прошлом году прирост составил 29,3%.

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