Одна из крупнейших ИТ-компаний стала партнером проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Партнером проекта "Лето в Москве" в этом сезоне стала ИТ-компания "Яндекс". Ее сервисы интегрируются в арт-павильон "Летний маркет" на Болотной площади, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В настоящее время в городе продолжается прием заявок от предпринимателей для участия в новом сезоне проекта "Лето в Москве". Отмечается, что у компаний есть возможность интеграции с главными площадками проекта. Также они могут включать свои мероприятия в программу, размещать бренды на объектах городской инфраструктуры и представлять продукцию в арт-павильонах "Сделано в Москве".

Например, интеграция "Яндекса" в арт-павильон "Летний маркет" позволит привлечь больше посетителей на флагманскую площадку проекта по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве". Благодаря такому партнерству столичные производители смогут познакомить широкую аудиторию со своими товарами, повысить узнаваемость и увеличить прибыль.

"Яндекс" не первый год поддерживает программу "Сделано в Москве" в рамках сезонных городских проектов. Этим летом "Яндекс Лавка" откроет корнер с едой и напитками и обустроит зону для пикников. "Яндекс Go" создаст место отдыха, где гости смогут освежиться в жару и понаблюдать за игрой в бадминтон на спортивной площадке.

"Яндекс Маркет" проведет яркий фестиваль "Маркет маркета", посвященный теме пикника. Посетителям предложат приобрести товары для загородного отдыха, путешествий и уличного досуга, а также все необходимое, чтобы создать летнюю атмосферу дома.

Также "Маркет маркета" представит продукцию свыше 100 московских брендов. В частности, косметику Krygina cosmetics, украшения Nastya Buryan и Hitrospletenia, посуду по мотивам русских сказок бренда "Лукоморье", керамические изделия бренда "Дымов. Керамика" и дизайнерские украшения семейного бренда Zotov A&Y Jewellery.

В летнем фудкорте гости познакомятся с брендами "Яндекс фабрики": товарами для дома Pragma, аксессуарами для мобильной электроники Commo, бытовой техникой и электроникой Tuvio. Кроме того, "Яндекс Афиша" выступит партнером программы мероприятий и оборудует собственную бренд-зону.

Партнерами "Лета в Москве" также стали ведущие российские банки. Среди них – Московский банк Сбербанка. В 2026 году он примет участие в фестивале "День молодежи". Гости смогут посетить брендированную зону, а также пообщаться с единомышленниками и получить различные навыки.