"Лето в Москве" приглашает на мероприятия, подготовленные столичным бизнесом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров​

Жители и гости города могут посетить бесплатные мероприятия от предпринимателей в рамках проекта "Лето в Москве" с 11 по 14 июня. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

11 июня с 12:00 до 15:00 все желающие приглашаются на мастер-класс "Кольцо на эластичной основе с жемчугом и камнями". Его проведут в арт-павильоне "Летний маркет" на Болотной площади.

Участникам предстоит подобрать полудрагоценные камни и жемчуг для будущего изделия, а также научиться сборке на гибкой основе. Мастер-класс подготовил участник проекта "Сделано в Москве" – бренд "Летитго Студио".

В этот же день на той же локации пройдет и другой мастер-класс. С 16:00 до 18:00 гости смогут самостоятельно сделать обвес на сумку. Они выберут подходящие для себя формы и цвета и смогут забрать аксессуар с собой. Мероприятие проведет участник проекта "Сделано в Москве" – бренд "ДжулиЛаб".

12 июня с 11:00 до 13:00 там же пройдет мастер-класс по созданию фарфоровой фигурки. В День России участникам предлагается расписать фигуру в виде традиционного самовара.

Все желающие создадут неповторимый сувенир, предложат свои идеи по дизайну и узнают больше о росписи по фарфору. Мероприятие проведет участник программы "Сделано в Москве" – мастерская "Лефортовский фарфор".

Кроме того, в этот день в арт-павильоне состоится мастер-класс по созданию натурального бальзама для губ. С 13:00 до 15:00 участникам предложат самостоятельно выбрать масла, ароматизаторы и экстракты.

Автором мастер-класса стал участник проекта "Сделано в Москве" – "Тсамбик косметикс". Участвовать в мероприятии могут не более 10 человек одновременно.

12 июня с 15:00 до 18:00 и 14 июня с 13:00 до 16:00 там же посетители создадут картины из алмазной мозаики. Мастер-класс пройдет под руководством участника проекта "Сделано в Москве" – бренда "Яркие грани".

14 июня с 16:00 до 17:00 в арт-павильоне можно будет создать собственные свечи. Гостям расскажут о разных видах воска и ароматах. Готовое изделие они заберут с собой. Автором мероприятия стал участник проекта "Сделано в Москве" – бренд "Рифилс".

Для любителей активного образа жизни 11 июня в 17:00 проведут тренировку по кудо. Желающие приглашаются на занятие по адресу улица Северодвинская, напротив дома 11, корпуса 1. Кудо сочетает английски и тайский бокс, карате и дзюдо. Программа подойдет всем. В процессе можно будет пообщаться с тренером.

12 июня с 16:00 до 20:00 в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре можно будет поиграть в мини-баскетбол. При попадании в кольцо участники получат подарки от компании ухода косметики. Мероприятие подготовлено брендом "Для да кожи".

13 июня в 11:00 также состоится тренировка по тхэквондо. Ее проведут на флагманской площадке "Мой район" в парке "Сосенки" по адресу улица Тимуровская, дом 7. Участникам покажут техники и приемы, познакомят их с правилами.

14 июня в летнем клубе "Москва" можно будет потанцевать. с 18:00 до 19:00 участников будут учить бразильским танцам. Мастер-класс от бренда "Кудрявый метод" рассчитан на 20 человек.

Там же 11 июня с 12:00 до 21:00 и с 12 по 14 июня с 11:00 до 21:00 можно будет получить призы за подписку на страницы столичного бренда в соцсетях. Там будут розыгрыши и фотозона.

А с 12:00 до 21:00 в этом же месте состоятся мероприятия от бренда "Бойа". За совершение определенных покупок гости смогут поучаствовать в розыгрышах и мастер-классах.

С 12 по 14 июня с 11:00 до 21:00 там можно будет поучаствовать в игре "Угадайка" от бренда "Вивьен Сабо". Участникам предложат угадать, что за предметы спрятаны в коробке. Их можно будет забрать в качестве подарка. Также участников ждут мастер-классы по прическам и макияжу, консультации и приветственный напиток.

13 июня с 11:00 до 12:00 в парке "Сосенки" состоится программа "Школа здоровья". Там детям в интерактивном формате расскажут о профессии стоматолога. Им дадут советы по уходу за зубами и научат юных гостей оказанию первой помощи.

Кроме того, 13 июня с 12:30 до 13:30 в компьютерной академии "Топ" в Зеленограде пройдет мастер-класс "Создание 3D-персонажа". Детям и родителям расскажут о 3D-моделировании и предложат создать свое изделие. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

В этот же день с 16:00 до 18:00 на площадке "Мой район" в Перовском парке по адресу улица Лазо, дом 7, строение 6, желающие приглашаются на мастер-класс "Ладошка". Там гости вырежут фигурку из бумаги, которую смогут украсить на свой вкус, используя технику дудлинг.

Также 13 июня в 16:00 у Дворца культуры "Московский" пройдет интерактивное шоу трансформеров. Поучаствовать в мероприятии можно бесплатно. В конце гостям предложат сфотографироваться с роботами.

Кроме того, в этот день в 16:00 в Зеленограде по адресу площадь Юности, дом 1, состоится лекция "Корсет сквозь века". Проведет ее основательница бренда "Мориел Корсетри" Катерина Прошкина. Она расскажет участникам об истории корсетов и познакомит их со своими изделиями.

Ранее сообщалось, что с 10 по 14 июня в столице пройдет фестиваль "Времена и эпохи". Благодаря этому Москва превратится в музей под открытым небом. Мероприятия запланированы более чем на 30 центральных и 27 окружных площадках. Вход на большинство из них будет свободный.

