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07 августа, 11:39

Происшествия

Ребенок выпал из окна на 3-м этаже дома на юге Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ребенок выпал из окна квартиры на 3-м этаже жилого дома на Судостроительной улице на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мальчик 2023 года рождения находился дома с бабушкой, которая отвлеклась на короткое время. В этот момент и произошло ЧП. В результате ребенок госпитализирован.

Симоновская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Ведомство напомнило родителям, чтобы они не оставляли детей без присмотра, поскольку открытые окна для них опасны.

Ранее женщина и трехлетний ребенок выпали из окна 7-го этажа жилого дома в подмосковном Раменском. Во время игры с братом и сестрой мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и начал падать. Мать услышала крики, прибежала в комнату и попыталась поймать сына, однако потеряла равновесие и выпала вместе с ребенком. От полученных травм оба скончались на месте.

Соседи семьи рассказали, что они были приличными и спокойными людьми. Они снимали квартиру в доме около года. Погибшая работала сторисмейкером, а ее супруг подрабатывал в такси.

Эксперт заявил, что на окна следует устанавливать замки детской безопасности

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