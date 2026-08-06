Уголовное дело возбудили после падения ребенка из окна под Калугой

Фото: kaluga.sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после падения четырехлетнего ребенка из окна второго этажа дома в деревне Шопино в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа. В результате мальчика госпитализировали. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее женщина и трехлетний ребенок выпали из окна 7-го этажа жилого дома в подмосковном Раменском. Во время игры с братом и сестрой мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и начал падать. Мать услышала крики, прибежала в комнату и попыталась поймать сына, однако потеряла равновесие и выпала вместе с ребенком. От полученных травм оба скончались на месте.

Соседи семьи рассказали, что они были приличными и спокойными людьми. Они снимали квартиру в доме около года. Погибшая работала сторисмейкером, а ее супруг подрабатывал в такси.

