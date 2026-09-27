Пять человек задержаны у британской авиабазы Фэрфорд по подозрению в подготовке теракта

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Пять мужчин задержаны в окрестностях авиабазы Фэрфорд в британском графстве Глостершир, которую использует командование ВВС США. Об этом сообщил помощник начальника полиции графства Ричард Окон, его заявление транслировал телеканал Sky News.

Сигнал о трех подозрительных автомобилях, следовавших в сторону базы, поступил в полицию в ночь на 27 сентября. Вооруженные сотрудники выехали на место и задержали мужчин в районе деревни Уэлфорд. Изначально их подозревали в нарушении закона о взрывчатых веществах, но позднее добавилось обвинение в подготовке теракта по статье № 5 закона о терроризме.

Имена и национальность задержанных не раскрываются, они остаются под стражей. Расследование ведется совместно с контртеррористическим подразделением полиции.

Из соображений предосторожности вокруг автомобилей оцепили периметр радиусом 400 метров для обследования специалистами армейской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Жителей 85 домов в Уэлфорде, которые находятся рядом с базой, эвакуировали, место инцидента остается оцепленным.

Как пишет газета The Times, следствие проверяет возможную связь задержанных с Ираном. Телеканал Sky News отмечает, что США задействовали базу Фэрфорд в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану. На базе дислоцирован штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-й авиационной эскадрильи.

В марте британские власти разрешили американским военным использовать аэродром для атак по Ирану, оговорив, что речь идет только об "оборонительных" операциях. Ранее у базы проходили акции протеста против действий Штатов.

Ранее на западе Германии, в районе авиабазы ВВС США Шпангдалем, потерпел крушение военный самолет. По предварительным данным, это произошло в регионе Айфель. В результате один человек пострадал, его состояние не уточняется. По информации СМИ, речь идет об истребителе F-16.

