Временные ограничения движения в центре Москвы сняты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве сняты все временные ограничения движения. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения вводились 27 сентября в связи с проведением Московского марафона. Проезд был закрыт по ряду улиц, набережных, бульваров, мостов, переулков, проездов, площадей и тоннелей.

В частности, перекрывались улицы Косыгина (от Университетской площади до Воробьевского шоссе), Большая Дорогомиловская (боковой проезд), Смоленская (в область), Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная, Садовая-Каретная, Тверская, Балчуг, Большая Ордынка, Житная, Крымский Вал, Яузская, Хамовнический Вал и Лужники.

Также закрывались Бережковская, Яузская, Устьинская, Серебряническая, Полуярославская, Костомаровская, Николоямская, Берниковская, Подгорская, Котельническая, Гончарная, Кремлевская, Москворецкая, Раушская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья и Лужнецкая набережные.

Кроме того, ограничивалось движение на Новинском, Тверском, Страстном, Петровском, Цветном, Рождественском, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Яузском, Зубовском и Смоленском бульварах.

Перекрывались вдобавок Бородинский (в область), Костомаровский, Малый Устьинский, Большой Устьинский, Малый Москворецкий и Крымский мосты. Помимо этого, закрывались Большой Путинковский, Костомаровский и Лубочный переулки, а также Устьинский и Садовнический проезды.

Помимо этого, был заблокирован проезд по Смоленской площади, а также в Маяковском и Октябрьском тоннелях. На участках, где вводились ограничения, нельзя было припарковаться. Водителей просили пересесть на метро для поездок по городу.

