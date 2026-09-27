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27 сентября, 18:24

Спорт

Футболист "Локомотива" Сильянов пропустит ближайшие матчи сборной России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Александр Сильянов пропустит предстоящие товарищеские матчи сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Причиной стало полученное 25-летним спортсменом повреждение.

В текущем чемпионате России Сильянов провел 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. За национальную команду защитник сыграл 18 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас.

Учебно-тренировочный сбор российской команды начался 21 сентября. Сборная РФ 29 сентября сыграет с Ираном в Казани, а 3 октября – с Намибией в Екатеринбурге. Кроме того, 6 октября у национальной команды запланирован матч с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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