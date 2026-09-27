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27 сентября, 17:23

Происшествия

Пожар на складе мебельного магазина в Южно-Сахалинске локализован

Фото: vk.ru/public218298224

Пожарные локализовали возгорание на складе мебельного магазина в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Огонь удалось локализовать на площади 1 500 квадратных метров. В результате происшествия обрушилась кровля здания.

Спасатели продолжают разбирать конструкции. Тушение ведется на двух боевых участках, уточнили в ведомстве.

Двухэтажный склад, в котором хранятся строительные материалы, лакокрасочная продукция и мебель, загорелся в Южно-Сахалинске 27 сентября. Изначально площадь пожара составляла 1,2 тысячи квадратных метров. Пытаются потушить пламя 26 человек и 6 единиц техники. Предварительно, никто не пострадал.

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