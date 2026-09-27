Гимнаст Заика выиграл турнир в Париже в упражнениях на кольцах

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Российский гимнаст Илья Заика завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже.

Заика показал результат 14,566 балла. Второе место занял Артур Аветисян из Армении (14,533 балла), а третьим стал представитель Азербайджана Никита Симонов (14,133).

В квалификации турнира Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах – подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Элемент был засчитан Международной федерацией гимнастики и получил имя "Заика" со сложностью 0,8 балла (группа H).

24-летний спортсмен является трехкратным чемпионом России в упражнениях на кольцах.

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) в мае снял ограничения с российских спортсменов, допустив их до турниров с флагом и гимном. Это решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Кроме того, World Gymnastics призвала не ограничивать в правах российских спортсменов, однако уточнила, что на отдельных соревнованиях возможны исключения.

