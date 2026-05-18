18 мая, 10:24

Спорт

World Gymnastics сняла ограничения с российских атлетов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения с российских спортсменов, допустив их до турниров с флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Отмечается, что это решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта федерации: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, решение вернуть российским спортсменам право выступать с национальной символикой является важным шагом к укреплению мирового гимнастического сообщества.

"Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта", – сказал Белозеров.

Ранее бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) разрешило взрослым российским и белорусским атлетам выступать на мировых состязаниях с флагом и гимном. Решение было принято после обсуждений с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортсменов федерации.

Исполком Международной федерации ММА (IMМAF) также принял решение о восстановлении членства Союза ММА России. Победители российского первенства (12–17 лет) смогут участвовать в международных соревнованиях под флагом уже в 2026 году.

