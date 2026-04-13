World Aquatics допустила взрослых российских спортсменов до турниров с флагом и гимном

Бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустило взрослых российских и белорусских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Такое решение было принято после обсуждений с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортсменов World Aquatics. Организация добавила, что теперь россияне и белорусы смогут принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что и другие спортсмены.

В феврале World Aquatics разрешила российским юниорам участвовать в турнирах с флагом и гимном страны. Решение коснулось спортсменов возрастных категорий до 16, 18 и 20 лет.

Такое же решение принял исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon). Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил Федерацию триатлона РФ, спортсменов и болельщиков с этим событием, указав, что это стало очередным позитивным решением в пользу страны.