16 февраля, 10:28

Саночник Репилов рассказал об изменении отношения к россиянам на ОИ-2026

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Изначально другие спортсмены на Олимпийских играх в Италии относились к российским саночникам несколько настороженно, однако к концу сезона напряженность спала. Об этом в беседе с ТАСС рассказал саночник Роман Репилов.

"Все легко проходило, итальянцы всегда с нами очень хорошо дружили, все остальные в мою сторону тоже никаких выпадов не делали, была дружеская атмосфера", – сказал он.

По словам Репилова, по сравнению с первыми стартами российских спортсменов на этапах Кубка мира, сейчас остальные участники соревнований стали более приветливыми. Он предположил, что изначально напряженность была вызвана тем, что за почти 4 года другие спортсмены отвыкли от россиян.

Сравнивая Олимпиаду и этапы Кубка мира, Репилов отметил, что выступать на Олимпийских играх было немного сложнее, так как эти соревнования рангом выше тех, в которых он участвовал до этого. Спортсмен добавил, что ОИ-2026 напомнили ему юношеские Игры 2020 года в Швейцарии.

На Играх саночник оказался на 14-м месте. По его мнению, он справился с поставленными задачами и хорошо стартовал.

Олимпиада проходит до 22 февраля. Всего до состязаний допустили 13 атлетов из России. Они выступают в нейтральном статусе.

В частности, в Италию для участия в соревнований поехали фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

