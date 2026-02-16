Рособрнадзор разработал механизм блокировки мошенников для сохранения объективности ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор и Генеральная прокуратура России разработали механизм блокировки мошеннических групп для сохранения объективности ЕГЭ. Об этом говорится в презентации к выступлению главы Рособрнадзора Анзора Музаева на комитете Госдумы по просвещению.

Для обеспечения безопасного проведения ЕГЭ были закрыты мошеннические группы в соцсетях и мессенджере Telegram.

Ранее министерство просвещения России совместно с Рособрнадзором согласовало график проведения ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи экзаменов начнется 1 июня. В этот день запланированы история, литература и химия. Затем 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

Период с 22 по 25 июня выделен в качестве резерва для сдачи экзаменов по всем дисциплинам. Помимо этого, 8 и 9 июля выпускники смогут по желанию пересдать один из предметов.