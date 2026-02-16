Пожар в офисном здании на севере Москвы ликвидирован

Видео: МЧС Москвы

Пожар в офисном здании на севере Москвы полностью потушен на площади 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе управления МЧС по столице.

Всего пожарные спасли 16 человек, 6 из которых осматривают медики.

Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки по факту случившегося взяла под контроль Савеловская межрайонная прокуратура.

В настоящее время на месте ЧП работу экстренных служб координирует Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин, добавили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Пожар в офисном центре "Прииск" на севере Москвы начался 16 февраля. Уточнялось, что на первом этаже здания расположены автомастерские.

В связи со случившимся в 1-м Магистральном тупике от Проектируемого проезда № 6362 до 2-го Магистрального тупика перекрыто движение транспорта. Водителей призвали выбирать пути объезда.