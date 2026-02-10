Школьник устроил пожар в краснодарской школе и повредил инженерные сети

Фото: 123RF.com/alias612

Семиклассник устроил поджог в школе № 104 города Краснодара, что повлекло повреждение инженерных систем. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

В городском муниципальном центре управления (МЦУ) уточнили, что ученик бросил неизвестный предмет в ревизионное окно канализационной трубы в школьном туалете. Из-за этого начался пожар и задымление блока "А". В связи с произошедшим учеников 6-х и 7-х классов отпустили домой с шестого урока, а в начальной школе учебный процесс продолжился по расписанию.

"В результате произошедшего было повреждено имущество школы. Администрацией школы совместно с сотрудниками полиции составляется акт о причинении ущерба имуществу учреждения", – говорится в сообщении.

Кроме того, уже готовится претензия к родителям ученика о возмещении причиненного ущерба.

Проверку организовала и прокуратура. По ее итогам планируется оценить действиям должностных лиц образовательного учреждения, в том числе в части соблюдения противопожарного законодательства и законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее 14-летний школьник поджег входную дверь в квартиру в Можайском районе Москвы по указанию неизвестного, который пообещал подростку за это денежное вознаграждение. Связь организатора поджога и несовершеннолетнего осуществлялась с помощью телефона, который школьник забрал из тайника-закладки. Подросток был задержан.

