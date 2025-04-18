РИА Новости: задержан школьник, который поджег дверь полицейского участка в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Задержан 13-летний подросток, который поджег дверь опорного пункта правоохранительных органов в столице по зданию мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в полиции.

В результате никто не пострадал. По факту случившегося организована проверка.

Аналогичный инцидент произошел недавно в Можайском районе. 14-летний школьник поджег входную дверь в квартиру по указанию неизвестного, который пообещал подростку за это денежное вознаграждение.

При этом, как сообщает столичное МВД России, связь организатора поджога и несовершеннолетнего осуществлялась с помощью телефона, который школьник забрал из тайника-закладки. Злоумышленник также попросил мальчика заснять на смартфон поджог и отправить ему это видео.

Подросток в результате был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

