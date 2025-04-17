Подросток после телефонного разговора поджег дверь квартиры на западе Москвы

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В Можайском районе Москвы 14-летний мальчик поджег входную дверь в квартиру после телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, подросток совершил данное деяние по указанию неизвестного, который пообещал денежное вознаграждение. При этом взаимодействие организатора поджога и несовершеннолетнего осуществлялось с помощью телефона, который был получен последним через тайник-закладку.

Злоумышленник потребовал от мальчика облить дверь бензином и поджечь ее, а также заснять это на смартфон и отправить ему видео.

В результате правоохранители смогли установить и задержать подростка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

При этом сотрудники полиции продолжают проводить следственные и оперативно-разыскные мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства произошедшего. Также полицейские занимаются определением иных лиц, которые причастны к этому преступлению.

Ранее в Подмосковье был задержан подросток, который совершил поджог торгового центра (ТЦ) "Элизиум" в поселке Нахабино. По данным Росгвардии, житель Истринского района за обещанное неизвестным вознаграждение в размере 250 тысяч рублей зашел в один из магазинов с канистрой бензина и поджег жидкость.

Из-за случившегося из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 15 детей. В результате злоумышленник был передан правоохранительным органам. В подмосковном МВД уточнили, что ранее подросток не был на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

