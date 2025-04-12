В Подмосковье задержан подросток, совершивший поджог ТЦ "Элизиум" за 250 тыс руб

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

В Подмосковье задержан подросток, который совершил поджог торгового центра (ТЦ) "Элизиум" в поселке Нахабино. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, житель Истринского района за обещанное неизвестным вознаграждение в размере 250 тысяч рублей зашел в один из магазинов ТЦ с канистрой бензина и поджог жидкость.

В результате сотрудники Росгвардии передали задержанного правоохранительным органам. Сейчас место происшествия оцеплено, а люди эвакуированы из здания.

В подмосковном главке МЧС России сообщили в беседе с РИА Новости, что всего было эвакуировано 60 человек, в том числе 15 детей. Возгорание, по данным ведомства, произошло в магазине на втором этаже ТЦ. Огонь удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

При этом в ГУ МВД по Подмосковью заявили в разговоре с агентством, что ранее подросток не был на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее суд в Москве арестовал пенсионера Ивана Зелинского, который поджег машину полиции возле улицы Арбат по заданию мошенников из Украины. Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ – "Теракт" и "Умышленное уничтожение чужого имущества".

