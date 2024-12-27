Суд арестовал пенсионера за поджог полицейской машины у Арбата

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал пенсионера Ивана Зелинского, который поджег машину полиции возле улицы Арбат по заданию мошенников из Украины, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Пенсионер обвиняется по двум статьям УК –"Теракт и умышленное уничтожение чужого имущества".

Ранее министерство внутренних дел России попросило россиян быть более бдительными и не контактировать с неизвестными по телефону или через иные средства коммуникации. В МВД рассказали, что за последние несколько дней в российских регионах выросло число умышленных преступлений, связанных с попытками поджогов и подрывов административных зданий, отделений банков и почт, а также полицейских машин. Так, с 18 по 26 декабря выявлено 55 подобных преступлений. В результате были задержаны 44 человека.

В большинстве случаев, как сообщили в ведомстве, реализовывали эти преступления пенсионеры и молодые люди, которые ищут возможность легко заработать деньги. Однако оказалось, что они действовали под влиянием анонимных кураторов, которые связывались с ними по телефону или через мессенджеры.

Однако в МВД предупредили, что организовывают подобные преступления спецслужбы Украины, которые используют различные методы психологического воздействия, чтобы спровоцировать граждан на противоправные действия.