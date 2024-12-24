Пенсионерка из Серпухова подожгла пиротехнику в торговом центре

Фото: телеграм-канал "ЧП/Серпухов"

Полицейские задержали пенсионерку за поджог пиротехники в торговом центре Серпухова, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В результате случившегося никто не пострадал. После задержания сотрудники полиции доставили женщину в территориальный отдел. Ей оказалась местная жительница 1947 года рождения.

По предварительным данным, женщина могла решиться на противоправные действия после того, как на нее воздействовали телефонные мошенники.

Полицейские организовали разбирательство по факту произошедшего. После его завершения будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством. В настоящий период сотрудники МВД выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в столичной прокуратуре напомнили, что правоохранители никогда не склоняют граждан к содействию в борьбе с преступностью противозаконными способами, ведя переговоры по телефону.

Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что неизвестные склонили некоторых россиян к преступлениям в кредитно-финансовых организациях под различными предлогами, включая возврат похищенных средств, погашение кредитов, оказание помощи в поимке злоумышленников.