Полиция задержала мужчину после взрыва петарды в подмосковном ТЦ

Фото: телеграм-канал SHOT

Полиция задержала мужчину после взрыва петарды в торговом центре в городе Королев. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Инцидент произошел в ТЦ на проспекте Космонавтов. По данным ведомства, мужчина поджег пиротехнику в помещении, а затем скрылся. Никто в результате произошедшего не пострадал.

После, как сообщает подмосковное МВД, злоумышленник пытался подорвать пиротехнику в Костинском отделе полиции УМВД России по городскому округу Королев. Однако его действия были пресечены правоохранителями. Задержанным оказался местный житель 1961 года рождения.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту нарушения общественного порядка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Аналогичный инцидент произошел днем 21 декабря в торговом центре "Форт" в районе Отрадное. Женщина взорвала пиротехнику в организации, которая находится в торговом центре на востоке Москвы. В результате никто не пострадал.

Злоумышленницу задержали посетители и передали приехавшим на место ЧП правоохранителям. По предварительной информации, женщина действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей.

