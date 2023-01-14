Житель Москвы погиб от взрыва петарды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве мужчина погиб от взрыва петарды. Об этом этом столичный СК сообщает в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в Тимирязевском парке на севере столицы.

Известно, что 47-летний мужчина вместе с родственниками и друзьями решил запустить петарду собственного производства. При запуске от получил травму, в результате которой скончался.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно, что ученик московской школы № 1571 по дороге домой зажег петарду, после чего она взорвалась и ребенок получил травму. Школьная администрация быстро вызвала скорую помощь. Директор добавила, что учебное заведение остается на связи с родителями.

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