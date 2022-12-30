Специалист рассказал, как правильно запускать фейерверки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава компании "Русский фейерверк" Анатолий Воробьев в преддверии празднования Нового года дал несколько советов по использованию пиротехники. Об этом сообщает RT.

Он призвал россиян покупать только те фейерверки, у которых есть инструкция и сертификат соответствия, который свидетельствует о том, что пиротехника прошла необходимые испытания.

"На каждом изделии написан класс опасности, который означает минимальное расстояние, на котором должны находиться зрители. Это расстояние – до 5 метров, до 20–30 метров. Хлопушки, бенгальские свечи – 0,5 метра является радиусом опасной зоны", – подчеркнул эксперт.

Воробьев отметил, что стоимость может быть разной. По его словам, цена на маленькие хлопушки может не превышать и 10 рублей, а стоимость больших фейерверков может доходить до нескольких тысяч рублей.

Специалист сделал акцент на том, что нужно быть очень внимательными в сам момент запуска салютов. Категорически нельзя наклоняться над батареей фейерверков, поскольку залп может выстрелить в лицо. Изначально фитиль должен быть закрыт, его следует открыть, а бумажку отогнуть. Для поджога подойдет турбозажигалка, добавил Воробьев.

Ранее адвокат Александр Князев рассказал о штрафах за нарушение правил запуска петард и фейерверков в России. По словам эксперта, использование пиротехники из окна будет нарушением действующих правил в России и может повлечь за собой ответственность по статье 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Князев также заявил, что наказание может быть более суровым, если отдыхающие устроят пожар, повредят чужое имущество, нанесут легкий или средней тяжести вред здоровью человека, тогда размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей.

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