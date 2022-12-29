Юрист рассказал об особенностях закона о тишине в РФ в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Юрист Петр Гусятников рассказал об особенностях действия закона о тишине в России в новогодние праздники, сообщает "Газета.ру".

По словам Гусятникова, данный вопрос регулируется законодательством конкретного субъекта РФ, так как везде разные вариации данного закона. Однако не каждый регион страны имеет специальную поправку закона на период новогодних праздников.

"Например, в соответствии с законом города Москвы "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" запрещается шуметь в период с 23 часов до 7 часов. За нарушение данного положения закона налагается административный штраф в соответствии с КоАП города Москвы", – сказал Гусятников.

Эксперт уточнил, что данная норма распространяется и на период новогодних праздников. Однако есть регионы, где существует поправка. Так, согласно закону Самарской области, разрешается шуметь при праздновании Нового года с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января.

Юрист подчеркнул, что нормы устанавливаются не во всех регионах России, в связи с этим нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

"На практике сотрудники полиции редко привлекают к ответственности нарушителей в новогоднюю ночь, если они просто громко разговаривали, смеялись или слушали музыку. Если соседи все же вызвали к вам наряд, а он обязан приехать по вызову, то не стоит вести себя с сотрудниками полиции грубо и оскорблять их. Они имеют полное право вас оштрафовать", – сказал Гусятников.

В этом случае с сотрудниками полиции можно спокойно поговорить. Вероятно, они войдут в положение и просто уедут, добавил эксперт.

Ранее адвокат Александр Князев рассказал о штрафах за нарушение правил запуска петард и фейерверков в России. По словам эксперта, запуск петард и фейерверков из окна будет нарушением действующих правил в России. Они могут повлечь за собой ответственность по статье 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Князев также заявил, что наказание может быть более суровым, если отдыхающие устроят петардами пожар, повредят чужое имущество, нанесут легкий или средней тяжести вред здоровью человека, тогда размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей.

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