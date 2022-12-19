Юрист рассказала, за что можно получить штраф в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Юрист Елена Кудренко рассказала, за что можно получить штраф в новогоднюю ночь, сообщает агентство "Прайм".

По словам эксперта, российское законодательство предусматривает штрафы за курение в размере от 500 до 3 тысяч рублей и распитие алкоголя – 1 500 рублей. Запуск фейерверков в неустановленных для этого местах грозит штрафом от 500 рублей до пяти лет лишений свободы. Наказание зависит от места запуска салюта.

Кудрено рассказала, что запрещается проводить массовые мероприятия без уведомления властей. За это нарушение физические лица могут получить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица – до 100 тысяч рублей. В некоторых регионах России запрещено шуметь в новогоднюю ночь после трех-четырех часов утра, или после десяти вечера, добавила юрист.

Ранее сообщалось, что адвокат Александр Князев рассказал о штрафах за нарушение правил запуска петард и фейерверков в России. По словам Князева, запуск петард и фейерверков из окна грозит штрафом от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. В случае появления пожара из-за использования петард размер штрафа от 40 до 50 тысяч рублей.

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