09:27Транспорт
В Госдуме рассказали, как быть со штрафами за разметку во время снегопада
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Выписанные автомобилистам штрафы за нарушение дорожной разметки могут быть обжалованы без оплаты, если факт нарушения ПДД не виден на снимке из-за снегопада, заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Об этом сообщает News.ru.
"Москву накрыли аномальные осадки. Из-за того что разметки на дороге не видно, а камеры работают в автоматическом режиме, соответственно, и штрафы приходить не должны. На любой парковке есть знаки, подтверждающие разметку. Там, где запрещено парковаться, они тоже есть", – сказал депутат.
По словам Пахомова, определенные недоработки присутствуют и в работе эвакуаторов, поскольку они могут увозить автомобили на спецстоянку, если те мешают работе снегоуборочной техники.
В ночь на 14 декабря в Москве выпало 11 миллиметров осадков в виде снега, что составляет порядка 20% от месячной нормы. С субботы же в столице выпало уже более 90% месячной нормы осадков.
В связи с большим количеством снега утром 14 декабря заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов. Отмечалось, что на некоторых участках МКАД застряли грузовики, которые не могли заехать на подъем.
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