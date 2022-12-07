Россиянам рассказали о неявных опциях камер ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Дорожные камеры, которые автоматически фиксируют нарушения ПДД, оснащены неявными опциями, однако в РФ такой функционал пока что не задействован. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гендиректора компании "Астралаб" Сергея Ласкина.

"Камере непросто их зафиксировать, потому что у нее небольшая зона контроля – 50–100 метров, но если человек будет совершать маневры на участке контроля, то это можно фиксировать", – поделился он.

Эксперт пояснил, что в случае если водитель совершает опасные маневры на высокой скорости, то камере удастся запечатлеть результат лишь по одной полосе.

Помимо этого, существует функция выявления несоблюдения дистанции между машинами. Обычно штрафы за это выписывают при скорости более 60 километров в час, а не тогда, когда транспорт стоит в заторе.

В конце Ласкин добавил, что у камер существует опция классификации автомобиля через нейросеть. На дороге для видов транспорта установлен разный режим скорости. Благодаря этой функции камера может "поймать" нарушителя из-за принадлежности средства передвижения к той или иной категории.

До этого специалист онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов поделился, что перед периодом холодов на машине нужно не только поменять резину, но и проверить целый ряд других элементов. Также следует тщательно осмотреть кузов автомобиля.

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