Россиянам объяснили, как нельзя хранить летнюю резину

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Шины для автомобилей на летний сезон нельзя подвергать термическим нагрузкам и укладывать их в вертикальном положении, заявил автоэксперт Петр Баканов. Он порекомендовал хранить их при комнатной температуре без попадания солнечных лучей.

По его словам, подобный эластичный материал нельзя подвергать ультрафиолетовому воздействию, так как эластичность становится хуже и шина начинает расслаиваться. Такой эффект можно увидеть на колесах, которыми украшают детские площадки.

Помимо этого, шины нельзя ставить на протектор, так как ее покрышки деформируются. Перед хранением колеса следует хорошо помыть и поместить в чехлы.

"Самый идеальный вариант – если каждое колесо лежит на полке, лишенной света, и вы можете переворачивать его с одной стороны на другую. Естественно, не у всех есть столько места, поэтому разместить стопку шин все же лучше столбиком, чем в вертикальном положении", – отметил Баканов в беседе с "Газетой.ру".

Ранее автоэксперты рассказали, что шипованные шины лучше использовать при частых поездках за город, а "липучки" – при передвижении по городу. При большой скорости шипы могут срываться с дороги при отсутствии схватки.

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