Россиянам рассказали, как ухаживать за автомобилем при минусовой температуре

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Во время низких температур и образования гололедицы автомобилистам следует воспользоваться фрикционными шинами. Такие "липучки" будут хорошо помогать в городских условиях, так как дороги часто чистят, сообщает News.ru со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Славнова.

Он порекомендовал заблаговременно заливать незамерзайку, чтобы лобовое стекло сохранило свой прежний вид. Славнов подчеркнул, что именно подобное стекло является глазами водителя. Помимо этого, он посоветовал зимние дворники ставить на поводки.

"Дело в том, что многие просыпаются утром при отрицательных температурах, поэтому нужно сделать так, чтобы лобовое стекло не замерзало в процессе движения", – поделился эксперт.

Славнов добавил, что после мойки уплотнители дверей следует смазать силиконовой смазкой. Так они будут без затруднений открываться. Сменить шины эксперт посоветовал при устоявшейся температуре в 5–7 градусов.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, что колеса для машин на летний период не стоит подвергать термическим нагрузкам и укладывать их в вертикальном положении. Он порекомендовал хранить шины при комнатной температуре без попадания солнечных лучей.



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