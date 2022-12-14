Заторы в Москве в среду утром достигли 10 баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Утром среды, 14 декабря, заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Карты".

Наибольшие затруднения движения наблюдаются на северо-западе, юго-востоке и юге МКАД, а также на Волгоградском проспекте, Ярославском и Варшавском шоссе в районе въездов в город.

Также движение затруднено на Третьем транспортном кольце, сильнее всего – на участке от Русаковской эстакады до Беговой улицы. Кроме того, заторы наблюдаются на севере и юге Садового кольца на внешней стороне.

На Бульварном кольце и в центре Москвы существенных заторов нет.

В ночь с 13 на 14 декабря в Москве выпало 11 миллиметров осадков, что составляет порядка 20% от месячной нормы.

В столице действует желтый уровень погодной опасности из-за снегопада. Аналогичное предупреждение действует в Московском регионе до полудня четверга из-за гололедицы.

В связи с большим количеством снега москвичей призвали воспользоваться городским транспортом. Между тем коммунальные службы стараются ликвидировать последствия непогоды.

Длинный затор образовался на 21-м километре МКАД

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