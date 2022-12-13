В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Желтый уровень погодной опасности объявлен на территории столицы и Московской области из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12:00 15 декабря.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о сильном снеге, снежных заносах и гололедице в период с 21:00 13 декабря до 09:00 14 декабря.

Столичным водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также в МЧС посоветовали не совершать внезапные маневры и парковаться вдали от деревьев.

Из-за ожидаемого сильного снегопада коммунальные службы Москвы перешли в усиленный режим работы. В комплексе городского хозяйства уточнили, что в городе может выпасть до 17 сантиметров осадков, из-за чего ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети, противогололедная обработка и очистка дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств.



Сильный снегопад ожидается в столице вечером 13 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!