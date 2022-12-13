Высота снежного покрова в Москве уменьшилась в четыре раза

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За последние два дня высота снежного покрова в Москве сократилась с 20 до 5 сантиметров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное Метеобюро.

Отмечается, что такой показатель зафиксирован 13 декабря в 09:00 на главной метеостанции города на ВДНХ. Причиной этого стало потепление и обильные дожди.

По словам синоптиков, с субботы, 10 декабря, в Москве выпало порядка 40 миллиметров осадков, что составляет 70% от месячной нормы.

В понедельник, 12 декабря, Москва побила суточный рекорд 1960 года по осадкам. За 12 часов в столице выпало 12–19 миллиметров осадков в виде дождя, на ВДНХ этот показатель составил 17 миллиметров.

Между тем уже 13 декабря в Москву вернутся морозы. С 21:00 вторника до 09:00 среды в городе будет действовать желтый уровень опасности из-за прогнозируемого снегопада. Также ожидается гололедица.



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