Кардиолог рассказал москвичам, как пережить дожди в декабре без вреда для здоровья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кардиолог-терапевт Сергей Васильев поделился с жителями столицы советами, которые помогут сохранить здоровье в период декабрьских тропических дождей.

В первую очередь врач рекомендует одеваться по погоде. В период дождей стоит носить непромокаемую обувь, а также обязательно надевать головной убор и перчатки. Если холодно, лучше сделать выбор в пользу многослойной одежды и термобелья, передает Life.ru.

Васильев отметил, что в переменчивую погоду вирусные заболевания распространяются активнее, поэтому важно усилить карантинные мероприятия – носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, соблюдать режим сна и питания. Также терапевт просит жителей столицы уменьшить прием алкоголя и по возможности исключить лишний стресс.

Также специалист назвал декабрь периодом повышенного травматизма. Обледеневшие дороги и ступеньки, а также снег на крышах могут представлять для горожан опасность. Поэтому следует соблюдать внимательность как при передвижении пешком, так и на машине.

Вслед за интенсивным снегопадом Москву накрыл ливень. За выходные в городе выпало 30 миллиметров. Это более половины месячной нормы осадков, которая насчитывает 56 миллиметров. Для устранения осадков было задействовано свыше 80 тысяч специалистов, а также 11 тысяч единиц техники.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!