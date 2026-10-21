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21 октября, 18:50

Город

Роспотребнадзор дважды выдавал клубу "Культура" предостережение из-за шума

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор дважды направлял предостережение ночному клубу "Культура" после жалоб жителя дома на Кудринской площади на превышение уровня шума в его квартире. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Обращения от одного и того же горожанина поступили в управление в феврале и июне 2026 года. Затем территориальный отдел управления в Центральном административном округе вместе с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" организовал замеры шума от работы звукозаписывающего оборудования в квартире заявителя.

Экспертное заключение центра подтвердило: уровни общего (суммарного) шума в жилом помещении не отвечают требованиям пункта 100, пункта 5 таблицы 5.35 главы V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Оба раза по фактам выявленных превышений клубу выдавали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Письменных ответов о том, что предписания исполнены, в управление и его территориальный отдел не поступало.

"Предостережение является профилактической мерой государственного контроля, направленной на побуждение контролируемого лица к добровольному соблюдению обязательных требований и устранению нарушений. За сам факт его игнорирования штрафа не будет", – пояснили в ведомстве.

С июня 2026 года новых обращений по поводу работы клуба "Культура" в управление не приходило. Жителям, которые намерены добиваться решения через суд, в ведомстве готовы помочь с составлением и подачей группового или коллективного иска – для этого нужно подать письменное заявление в территориальный отдел в ЦАО.

Ранее на работу клуба пожаловалась одна из москвичек. Она опубликовала ролик о ситуации в Сети, указав, что жалобы на работу заведения не дали никакого результата.

По ее словам, "Культура" способна принять до 2,5 тысячи человек за вечер. Вдоль ее дома создаются очереди, во дворе постоянно разбитые бутылки, крики и сломанный шлагбаум, а в подъезде – грязь и запах сигаретного дыма. Также там регулярно можно встретить людей в неадекватном состоянии.

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