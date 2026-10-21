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Спасатели вытащили кошку из вентиляционной трубы в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в мессенджере MAX.

Сигнал от очевидца поступил в 15:01. Заявитель рассказал, что в трубе уже несколько дней жалобно мяукает кошка, а самостоятельно помочь ей не получается.

На место выехал расчет ПСО № 209 имени полковника А. А. Жебелева столичного Пожарно-спасательного центра. Осмотрев трубу, пожарные обнаружили животное.

Достать его удалось с помощью веревки – аккуратно и без спешки. Кошка была в порядке, но выглядела напуганной. Освобожденное животное сразу скрылось в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейской ветклинике помогли восстановиться 15-летнему мейн-куну по кличке Крокодил, у которого во время отдыха на батарее лапа застряла между секциями радиатора. Неудачно встретившего отопительный сезон питомца удалось освободить без ожогов, однако после произошедшего у него нарушилась координация движений. Крокодил прошел обследование и сейчас находится под наблюдением невролога Екатерины Барановой.