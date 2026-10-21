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21 октября, 18:43

Экономика

Глава РСПП Шохин допустил сохранение ключевой ставки на нескольких заседаниях ЦБ

Фото: depositphotos/blinow61

Ключевая ставка Банка России может остаться на прежнем уровне в течение нескольких заседаний совета директоров. Такое предположение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

По словам Шохина, регулятор может не менять ставку несколько раз подряд. Ближайшее заседание ЦБ по этому вопросу запланировано на 23 октября.

В прошлый раз, 11 сентября, Банк России впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. По оценкам регулятора, в третьем квартале 2026 года экономика росла умеренными темпами, однако ценовое давление усилилось: устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в годовом выражении из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.

В ЦБ ожидают, что по мере устранения этих факторов и при сдержанном спросе инфляция вновь начнет замедляться. В базовом сценарии она составит 6–7% по итогам 2026 года, а в 2027-м вернется к целевым 4%. При этом инфляционные ожидания остаются повышенными.

В СФ ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 14%

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