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21 октября, 19:28

Политика

В МИД Кубы заявили, что выдача ордера на арест Кастро не имеет законных оснований

Фото: ТАСС/AP/Ismael Francisco

Ордер на арест бывшего президента Кубы Рауля Кастро, выданный в США, не имеет законных оснований. Об этом на пресс-конференции в Гаване сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Решение суда Флориды в отношении Кастро он назвал бесчестным актом.

"Команданте Рауль Кастро – это историческая личность, что признают во всем мире", – указал он.

Министр также назвал решение американского суда "проявлением настойчивости властей США" в давлении на Кубу.

Суд американского штата Флорида выдал ордер на арест Кастро 19 октября. До этого власти США предъявили ему обвинения в убийстве по четырем пунктам, а также в уничтожении воздушного судна по двум пунктам и в преступном сговоре с целью убийства американцев.

Как писали журналисты, обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года. В то время кубинские военно-вооруженные силы сбили два самолета эмигрантской организации, которая базируется в Майами.

В свою очередь, в МИД РФ осудили выдачу ордера на арест Кастро. В министерстве заявили, что такое решение вызывает у Москвы категорическое неприятие и решительное осуждение.

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