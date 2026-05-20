20 мая, 18:59

Reuters: США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро

США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.

Фото: ТАСС/Zuma/Vladimir Molina

США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента Дональда Трампа.

Обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года. Тогда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.

Куба настаивала, что самолеты нарушили воздушное пространство страны. Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла в нейтральном воздушном пространстве. Военное ведомство Кубы на тот момент возглавлял Рауль Кастро.

В марте Трамп назвал Кубу следующей целью США, а в мае подтвердил намерение направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью сразу после завершения конфликта в Иране.

Однако бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что лидер США не планирует вооруженной агрессии или полномасштабного вторжения на остров.

