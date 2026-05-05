Движение временно перекрыли в центре Москвы

02:31

Трамп вновь заявил, что может направить американский авианосец к берегам Кубы

Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил намерение направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью сразу после завершения конфликта в Иране. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Salem News.

Он уточнил, что корабль может занять позицию на расстоянии около 180 метров (двух сотен ярдов) от берега.

"Мы поставим "Авраам Линкольн" в паре сотен ярдов от берега и понаблюдаем, как они захотят действовать", – подчеркнул Трамп.

Ранее СМИ выяснили, что администрация Белого дома изучает возможность применения военной силы в отношении правительства Кубы. Однако на данный момент приоритет все же отдается дипломатическим мерам.

Вашингтон хочет, чтобы Гавана начала проводить различные реформы в стране, особенно в экономической сфере. Речь идет о приватизации государственных предприятий, расширении допуска иностранных инвестиций и закупках американских энергоресурсов.

